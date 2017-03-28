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Общество

Около двух тысяч школьников отдыхают в дневных лагерях Пскова

В дни весенних школьных каникул в Пскове Управление образования администрации города организовало лагеря с дневным пребыванием на базе всех общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования – Дома детского творчества, центра «Надежда», военно-спортивного центра «Патриот», спортивного центра «Юность», спортивной школы по гребле «Ника». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, лагеря работают ежедневно с 8:30 до 14:30, предусмотрено бесплатное двухразовое питание, которое финансируется из областного бюджета. В каждом лагере проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, специальные программы подготовил Дом детского творчества.

В ходе комплектации лагерей в целях социальной поддержки и оказания педагогического внимания работа ведётся с детьми, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В некоторых школах количество таких детей составляет половину от общей численности учащихся, посещающих лагерь.

В Управлении образования администрации Пскова сообщили, что продолжается подготовка к летнему отдыху детей: составляются списки желающих отдохнуть в загородных лагерях, подбираются работники для загородных лагерей Псковской области. Летом будут работать три муниципальных лагеря: туристско-спортивный «Солнечный» (Печки), спортивный «Радуга» (Гдовский район), профильный «Эколог» (Печорский район). Также Управление образования ведёт приём заявлений от родителей по направлению детей в лагеря Псковской области.

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