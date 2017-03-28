Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу

18:05, 28 марта 2017, ПАИ

Бюро интересных событий «Обними слона» покажет гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» научное и песочное шоу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил ведущий Андрей Стрелин.

«Также расскажу о том, какие шоу-проекты мы предлагаем, о том, как встретить гостей и что использовать в welcome-зоне, как разбавить свадебную программу», - поделился собеседник агентства.

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>