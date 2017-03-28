В красногородской школе-интернате реализуют проект «Мастер шеф-повар»

17:56, 28 марта 2017, ПАИ

В красногородской специальной школе-интернате продолжается реализация социального проекта псковского областного отделения Российского детского фонда «Мастер шеф-повар», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Напомним, что в прошлом году этот проект стал победителем грантового конкурса администрации Псковской области и получил финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей. Его цель – сформировать у ребят из школы-интерната прочные, необходимые практические навыки и умения по организации питания и приготовлению пищи, которые можно будет использовать в индивидуально-трудовой и профессиональной деятельности.

Сейчас в Красногородской специальной школе-интернате живут и обучаются 106 детей с ограниченными возможностями здоровья, большая часть из них – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В учреждении делают все, чтобы ученики в дальнейшем смогли вести домашнее хозяйство, обслуживать себя и членов семьи. Также, учитывая особенности детей, необходимо развивать трудовые навыки, которые пригодились бы воспитанникам в будущей профессиональной деятельности.

«В рамках проекта «Мастер шеф-повар» ребята получают новые знания и кулинарные умения. Так, например, недавно к ним в гости приезжали воспитанники из школы-интерната в Боровичах, и так как за период реализации проекта дети уже многому научились в поварском деле, то смогли устроить для гостей настоящий мастер-класс: все вместе они готовили пирожные, необычные бутерброды и праздничные канапе. Все ребята очень старались и подходили к делу творчески, старшие помогали младшим. Когда все угощения были готовы, накрыли праздничный стол для совместного чаепития. Помимо подобных мастер-классов сейчас также проходят и внеклассные занятия, где ребята учатся готовить в группах и индивидуально», - рассказали в пресс-службе.