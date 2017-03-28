0
16:53
Людмила Гребнева: Мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка на садоводов была социально приемлемой
16:17
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
15:33
Tele2 заговорила на китайском
14:04
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая
13:06
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017»
12:31
Предпасхальная православная толока пройдёт на погосте Выбуты
12:25
Многофункциональные центры в Псковской области оказывают уже 70 услуг
Еще новости
Общество

В красногородской деревне Ильинское отремонтируют водопроводную сеть

Водопроводную сеть деревни Ильинское Красногородского района отремонтируют за счет средств резервного фонда областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение было принято 28 марта на очередном заседании комиссии под руководством заместителя комиссии по ЧС, замруководителя аппарата администрации региона Михаила Дьякова.

С просьбой о выделении средств для обеспечения качественного водоснабжения жителей деревни обратилась глава Красногороского района Валентина Понизовская. Она отметила, что водопровод, построенный в 1955 году, сейчас находится в аварийном состоянии. Только с начала этого года произошло шесть прорывов трубы. К сети подключены более 40 жилых домов, школа, магазин, почта и библиотека. На замену 300 метров сетей требуется более 400 тыс. рублей.

Первый заместитель начальника Государственного финансового управления Псковской области Людмила Павлова отметила, что для оказания финансовой помощи администрация Красногородского района должна предоставить полный пакет документов.

Михаил Дьяков поручил главе района в срок до 15 апреля предоставить в финуправление необходимые документы, а и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову - взять ситуацию под личный контроль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
28 марта 2017
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове 2
Tele2 заговорила на китайском
28 марта 2017
Tele2 заговорила на китайском
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая
28 марта 2017
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая 2
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017»
28 марта 2017
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017» 1
Предпасхальная православная толока пройдёт на погосте Выбуты
28 марта 2017
Предпасхальная православная толока пройдёт на погосте Выбуты
Многофункциональные центры в Псковской области оказывают уже 70 услуг
28 марта 2017
Многофункциональные центры в Псковской области оказывают уже 70 услуг
Почти 500 псковских водителей в прошлом году наказали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
28 марта 2017
Почти 500 псковских водителей в прошлом году наказали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки
28 марта 2017
Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки

Идет загрузка...