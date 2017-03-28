30 марта в Москве откроют выставку, посвящённую церкви в псковском Мелётово

18:04, 28 марта 2017, ПАИ

30 марта в 17:00 в выставочном зале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря (Москва, ул. Радио, д.17, к.6) состоится открытие выставки, посвященной церкви Успения Богородицы в селе Мелётово в 57 км от Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы построена в 1461 – 1462 гг. Заказчиками строительства были псковские посадники. Их имена сохранились на портале притвора церкви и в барабане четверика — Иоанн Путков, Яков Кротов и Зиновий Михайлович. В 1465 году церковь была расписана. Авторы росписи неизвестны, исследователи убеждены, что это была профессиональная артель псковичей. Художник-реставратор Владимир Сарабьянов считал мелётовские росписи наивысшим расцветом псковской школы живописи.

«Иконографическая программа стенописи уникальна. У ряда сюжетов нет аналогов ни в русской, ни в византийской живописи. Некоторые из них иллюстрируют редкие литературные источники. Вероятно, выбор сюжетов был обусловлен духовными исканиями псковичей того времени, а также историческими событиями, например, ожиданием конца света, который предрекали в 1492 году, борьбой с ересями или мирным договором с Ливонским орденом. Среди наиболее оригинальных композиций — «Легенда об Анте скоморохе», не встречающаяся больше нигде в древнерусской живописи. Скоморох хулил Богородицу, за что был наказан ею отсечением рук и ног. Другая роспись, не имеющая аналогов — «Христос несет благоразумного разбойника в рай». Нетипично для древнерусских храмов и изображение единорога, которое сопровождается надписью о приближении конца времен», - отметили в пресс-службе.

К XVII веку мелётовская стенопись была уже сильно повреждена. В 1790 году в церкви был устроен иконостас, а древняя роспись забелена. В 1913 году рядом с Успенской церковью возвели новый храм, посвященный Живоначальной Троице, и старая церковь оказалась заброшена.

По мнению исследователей, церковь Успения в Мелётово — эталонный памятник псковской архитектуры и живописи эпохи ее расцвета. Созданные в 1465 году росписи уникальны по своим художественным качествам и иконографии — ряд сюжетов не имеет аналогов в византийском и древнерусском искусстве. В настоящее время церковь находится в аварийном состоянии и нуждается в реставрации.

Выставка воссоздает пространство уникального храмового комплекса. В центре экспозиции — впервые представленные широкому зрителю копии-реконструкции мелётовских росписей, выполненные художником-реставратором Адольфом Овчинниковым. В 1960-е годы цветные копии, исполненные в натуральную величину, привлекли внимание Министерства культуры и послужили стимулом для выделения финансирования на первую научную реставрацию памятника. Их дополняют фотографии и архивные материалы.