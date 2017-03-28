Псковичка попросила помочь ей выйти замуж за заключённого одной из колоний

17:28, 28 марта 2017, ПАИ

28 марта в соответствии с поручением президента Российской Федерации начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь провел прием граждан по личным вопросам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе приема было рассмотрено обращение одного заявителя - гражданки, обратившейся с просьбой о возможности заключения брака с осужденным, содержащимся в одном из учреждений УФСИН России по Псковской области. На заданный вопрос начальником пенитенциарного ведомства даны подробные разъяснения действующего законодательства, уточнены детали. О результатах рассмотрения обращения заявитель будет письменно уведомлен в установленные сроки», - говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, следующий личный прием граждан начальником УФСИН России по Псковской области в региональной приемной президента Российской Федерации запланирован на второе полугодие 2017 года.