0
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
16:36
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:35
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
13:20
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
13:18
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
11:12
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
Еще новости
Политика

Парламент Шотландии поддержал начало референдума о независимости

Парламент Шотландии проголосовал за проведение референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.

Парламент одобрил проведение референдума в конце 2018 года или в 2019, когда условия выхода Британии из Евросоюза станут более ясными.

Таким образом, парламент позволил первому министру королевства Николе Стерджен обратиться с этой инициативой в парламент Великобритании.

Ранее британский премьер Тереза Мэй предупредила о несвоевременности референдума в Шотландии.

В 2014 году также состоялся референдум о независимости Шотландии. Тогда более половины проголосовавших жителей королевства не поддержали выход из состава Великобритании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 29
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 6
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
27 марта 2017
Олег Смирнов получил значок депутата Псковской городской Думы
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 81

Идет загрузка...