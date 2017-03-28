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Общество

В России вводится 90-дневный запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продлевается запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Помимо этого в стране вводится запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции. «Мы сегодня получили поручение председателя правительства Российской Федерации о продлении действия запрета на реализацию розничной торговли спиртосодержащими жидкостями еще на 90 дней. Кроме того, на 90 суток вводится запрет на продажу спиртосодержащей пищевой продукции, здесь имеются в виду и так называемые спиртосодержащие пищевые добавки. Именно этими суррогатами на "рынке" заменена спиртосодержащая непищевая продукция»,— цитирует «РИА Новости» главу Роспотребнадзора.

Попова пояснила, что на продажу пищевых добавок обращают внимание и бизнес-ассоциации. По словам главы Роспотребнадзора, производители пищевых добавок убеждены, что запрет не принесет ущерба для легального бизнеса. При этом Анна Попова уточнила, что запрет не касается легального алкоголя и распространится лишь на жидкие формы пищевых добавок. «Сюда не отнесены пищевые добавки и ароматизаторы сухие и на масляной основе»,— рассказала госпожа Попова.

Напомним, усиленное наблюдение за оборотом спиртосодержащих жидкостей было введено после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, жертвами которого в декабре прошлого года стали более 70 человек. Иркутские чиновники заявляли, что в течение продолжительного времени пытались добиться запрета продажи продукции на федеральном уровне.

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