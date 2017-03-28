Сказочные гости устроили в псковском детский саду «Жемчужинка» праздник и подарили апельсины

20:13, 28 марта 2017, ПАИ

Одним из мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, стала благотворительная акция Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Весёлый Витамин – 2017», состоявшаяся сегодня, 28 марта. Акция проводится уже не первый год и стала традиционной при активной поддержке студентов и педагогов колледжа ПсковГУ. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, молодые волонтеры Красного Креста – студенты колледжа ПсковГУ – подготовили весёлый праздник для воспитанников псковского детского сада «Жемчужинка».

Сказочные персонажи Маша и Медведь с первых минут праздника смогли вовлечь всех детишек в игровую программу. Вместе с ними они веселились и играли в различные игры, отгадывали загадки и водили хороводы. А три веселых клоуна играли в мячик и танцевали с детишками.

Долгожданным моментом для детей стало вручение витаминных подарков – апельсинов, которые краснокрестные волонтеры передали детям. А их было более 100 килограммов. Кроме этого, каждый ребенок получил сладкий подарок от спонсоров.

Этот замечательный и полезный праздник состоялся благодаря многим псковичам и образовательным организациям. Среди них педагоги и учащиеся школ №№ 1, 2, 8, 9, 11, 23, 24, колледжа ПсковГУ, сотрудники объединенного сервисно-визового центра, компании МАРС в г. Пскове. Благодаря их стараниям было собрано почти 200 килограммов фруктов, которые были распределены по адресам милосердия. Более 42 килограммов получили дети – участники программы «Социальная защита детей», реализуемой Псковским Красным Крестом в Москвинской средней школе Псковского района. 14 килограммов витаминной продукции отправились к пациентам Псковского противотуберкулезного диспансера с пожеланиями скорейшего выздоровления. На днях оставшуюся часть апельсинов получат подопечные, обслуживаемые на дому сестрами милосердия Псковского Красного Креста.

Организаторы акциии выражают благодарность всем участникам и частным благотворителям Екимову Ивану, Гавриленко Владиславу, Фомичевой Анне, Матрениной Наталье, которые лично передали в Красный Крест 13,5 килограмм апельсинов.