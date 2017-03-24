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Экономика

Несколько молочных предприятий Ирана начнут ввозить свою продукцию в Россию

Россельхознадзор разрешил пяти иранским предприятиям, производящим молочную продукцию, ввозить свою продукцию на территорию Таможенного союза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.

«По согласованию с уполномоченными органами государств — членов Евразийского экономического союза в реестр организаций, товары которых можно ввозить на таможенную территорию, добавлены компании Sabah IndustrialGroup, Isfahan PegahDairy Industries, Pak Pasteurized Dairy Co, Palood Parsian Food Industries Co и Mihan Food Industries Group», — уточнили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона и Иран будут создавать благоприятные условия для встречных поставок продовольствия.

Он также подчеркнул, что увеличение товарооборота между Россией и Ираном произошло в условиях нестабильной глобальной конъюнктуры и сохраняющейся волатильности на сырьевых и валютных рынках.

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