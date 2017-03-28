В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
Сегодня, 28 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем ОМС и УУМ ОП МВД России «Стругокрасненский» по Плюсскому району на территории поселка Заплюсье, ГП «Заплюсье» Плюсского района в целях обеспечения пожарной безопасности провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Рейд проведен на тему: «Соблюдение требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период».
В ходе данного профилактического рейда проведено собрание граждан, посещено 10 частных домовладений, 17 квартир, проинструктировано 44 человека, распространено 50 листовок на противопожарную тематику.
До граждан были доведены основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам. Также сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы до граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.