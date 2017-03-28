0
20:50
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
18:06
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
18:05
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
17:43
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
17:40
РЕВИЗИЯ: Центр отдыха «Подосье»
16:53
Людмила Гребнева: Мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка на садоводов была социально приемлемой
16:17
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
Еще новости
Общество

В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд

Сегодня, 28 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем ОМС и УУМ ОП МВД России «Стругокрасненский» по Плюсскому району на территории поселка Заплюсье, ГП «Заплюсье» Плюсского района в целях обеспечения пожарной безопасности провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Рейд проведен на тему: «Соблюдение требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период».

В ходе данного профилактического рейда проведено собрание граждан, посещено 10 частных домовладений, 17 квартир, проинструктировано 44 человека, распространено 50 листовок на противопожарную тематику.

До граждан были доведены основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам. Также сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы до граждан доведена информация о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
28 марта 2017
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
28 марта 2017
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
28 марта 2017
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
28 марта 2017
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
28 марта 2017
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове 2
Tele2 заговорила на китайском
28 марта 2017
Tele2 заговорила на китайском
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая
28 марта 2017
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая 2
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017»
28 марта 2017
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017» 1

Идет загрузка...