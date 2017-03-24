Минфин разработает алгоритм по автоматическому расчёту цены на водку

20:58, 28 марта 2017, ПАИ

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что министерство обсуждает введение алгоритма автоматического установления минимальной розничной цены на алкогольную продукцию. Об этом сообщает RNS.

«Сейчас идет обсуждение единого алгоритма, который будет закреплен и по которому в будущем цена будет считаться автоматически. Сейчас с РАР (Росалкогольрегулированием. — ред.), аппаратом Александра Геннадьевича (Хлопонина. — ред.) прорабатывается алгоритм, который автоматически будет давать цену, чтобы в дальнейшем пресечь разногласия по цене», — сказал Сазанов.

Он также подчеркнул, что в расчет алгоритма будут браться ставки акциза, надбавки производителей, надбавки оптовых и розничных поставщиков и так далее.