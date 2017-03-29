Путин подписал закон о доступности просмотра кинокартин для инвалидов

09:14, 29 марта 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственной поддержке кинематографии. Он направлен на реализацию положений Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, и предусматривает комплекс мер, обеспечивающих доступность для инвалидов просмотра произведений кинематографии.

«Устанавливается, что производство и прокат полнометражных национальных фильмов, создаваемых в художественной или анимационной форме при финансовой поддержке государства, осуществляются при условии их субтитрирования и тифлокомментирования», — отметили в пресс-службе Кремля.

Также на демонстраторов фильмов возлагаются обязанности по обеспечению условий доступности для инвалидов кинозалов и показу субтитрированных и тифлокомментированных национальных фильмов.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, а его положения, предусматривающие обязанности демонстраторов фильмов, — с 1 января 2018 года.

Закон принят Госдумой 7 марта 2017 года и одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года.