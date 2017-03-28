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Страна и мир

В Мексике найден древний дворцовый комплекс

В мексиканской долине Оахака археологи обнаружили руины дворцового комплекса, возраст которого оценили в 2100–2300 лет. О находке они рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет Газета.ру.

Комплекс был построен до появления в этой местности ацтеков. Его площадь составляла примерно 2790 кв. м, на которых находились жилые и рабочие помещения, обеденная зона, место для жертвоприношений. Исследователи отмечают, что использованные строителями методы опережали свое время, и, по всей видимости, это было единственное здание, потребовавшее таких значительных усилий.

Большие размеры комплекса указывают на то, что в подчинении его владельца находилось много рабочей силы. В некоторых частях комплекса сохранились такие элементы, как бочка для сбора дождевой воды и сливы для ликвидации отходов. Работы на территории долины Оахака ведутся уже несколько десятилетий, и пока что это древнейшая постройка в данном районе.

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