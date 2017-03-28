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Минфин назвал дату начала работы tax free в России

Пилотный запуск системы tax free в России может состояться 1 октября 2017 года. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Мы согласовали законопроект с коллегами из Минэкономразвития, из Минпромторга, из ФНС. После согласования с Минюстом законопроект будет вынесен на рассмотрение правительства РФ», — сказал Сазанов.

При этом чиновник уточнил, что система заработает «при удачном стечении обстоятельств», то есть если законопроект будет принят в весеннюю сессию. По его словам, в ведомстве ожидают, что в конце апреля — начале мая законопроект будет внесен в Госдуму.

В рамках пилотного запуска системы tax free иностранные покупатели смогут получать возмещение НДС, уплаченного при покупке товаров в России, на алкогольную продукцию. На другие подакцизные товары возврат НДС распространяться не будет. Глава департамента также добавил, что правительство будет иметь право указать товары, компенсации налога по которым не будет.

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