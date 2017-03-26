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Спорт

Сборные России и Бельгии сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Бельгии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:3. Матч состоялся на реконструированном стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе российской команды голы забили Виктор Васин (на 3-й минуте), Алексей Миранчук (на 74-й минуте) и Александр Бухаров (на 90-й минуте). У бельгийцев отличились Кевин Миральяс (на 17-й минуте, пенальти) и Кристиан Бентеке (на 42-й и 45-й минутах), сообщает Коммерсант.

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