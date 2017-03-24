В Госдуме пообещали доработать и принять законопроект о платном въезде в города

09:31, 29 марта 2017, ПАИ

Государственная Дума РФ доработает и примет законопроект «Об организации дорожного движения», который предусматривает возможность местным властям вводить платный въезд в города. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Алексей Русских, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента не рекомендовало принимать законопроект во втором чтении из-за его «коррупциогенного потенциала».

«Мы заключение ГПУ получили, передали представителям Минтранса, и сейчас ведется эффективная работа по доработке этого законопроекта. Я думаю, что в ближайшее время законопроект будет доработан. Я думаю, что месяц-два максимум — и проект будет доведен до логического завершения. В весеннюю сессию будет принят в полном объеме», — сказал Русских.

Он заверил, что коррупционная составляющая из документа будет устранена.