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Общество

Псковские писатели в День смеха презентуют книгу

Псковские писатели отметят день смеха презентацией книги пародий, шуток, посвящений и эпиграмм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

1 апреля, в 15 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке (г. Псков ул. Профсоюзная, 2) состоится презентация книги-альбома «Шутить — не плакать — 2».

Издание вместило в себя посвящения псковским прозаикам и поэтам, пародии на стихи псковских поэтов, дружеские поэтические шутки. Несомненной изюминкой книги являются дружеские шаржи на псковских литераторов от известного карикатуриста-сатирика Владимира Кузнецова.

Издание посвящено 50-летию образования Псковской писательской организации.

Вход свободный.

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