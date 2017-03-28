Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресел

22:11, 28 марта 2017, ПАИ

Верховный суд разрешил водителям перевозить детей до 12 лет без автокресел, но с помощью других специальных удерживающих устройств и пристегнутых ремней безопасности, сообщает РАПСИ.

Такое решение по жалобе водителя из Екатеринбурга вынес судья Владимир Меркулов. В 2016 году автомобилиста оштрафовали на 3 тыс. руб. за то, что он перевозил ребенка в специальном детском удерживающем устройстве с пристегнутыми ремнями безопасности, однако без использования автокресла.

Водитель попробовал обжаловать решение, однако ни районный, ни областной суды с его мнением не согласились. Добиться отмены штрафа удалось только в Верховном суде. В решении судья указал, что перевозить детей можно не только в автокреслах, но и с помощью других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с ремнями безопасности.