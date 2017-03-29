Эксперты: Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд

09:53, 29 марта 2017, ПАИ

Падение уровня жизни россиян продолжится четвертый год подряд, несмотря на оптимистичные заявления Правительства РФ, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), пишет Росбалт.

По данным агентства, реальные доходы населения в следующем году снова снизятся. Спад, по оценке АРКА, составит 0,2% после 5,9% в прошлом году, 3,2% в 2015 и 0,7% в 2014.

При этом, по мнению экспертов, средняя зарплата по стране увеличится с 36 тыс. 699 рублей до 39 тыс. 030 рублей. Однако две трети этого роста сгорит в инфляции, остальное «съест» увеличение сборов и налоговой нагрузки. К докризисным отметкам уровень жизни россиян не вернется даже через пять лет. В 2018 году реальные доходы населения вырастут лишь на 0,3%, а в следующие три года не более чем на 1,2%. В результате к 2021 году показатель будет на 7,5% ниже отметок 2013 года, отмечают аналитики.

В АКРА считают, что даже ценах 55-58 долларов за баррель существенного роста российской экономики не произойдет. Рост ВВП ограничен 1-1,5% в год, и на эти темпы сможет выйти лишь к началу 2020-х годов при условии, что рынки сырья, от которых зависит 80% валютных доходов РФ, не принесут нового шока.

Проблема для России заключается в том, что «свободных трудовых ресурсов, как и незагруженных мощностей, сейчас уже почти нет: безработица находится на исторически низком уровне (5,5%), а загрузка мощностей в промышленности (68%) близка к наблюдавшемуся максимуму».

«В ближайшие пять лет — даже с учетом увеличения доли работающих людей старше пенсионного возраста и миграционного нетто-притока — численность трудоспособного населения сократится на 2-2,5%. Приток мигрантов будет сдерживаться сравнительно дешевым рублем и сходными негативными демографическими тенденциями на всем постсоветском пространстве», — говорится в прогнозе агентства.

В результате Россия будет расти в 3-6 медленнее, чем мировая экономика, накапливая отставание от развитых стран.