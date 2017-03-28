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Общество

Росгвардия предлагает установить досудебный порядок возмещения вреда от своих действий

Росгвардия предложила ввести досудебный порядок возмещения вреда от действий своих сотрудников. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет Коммерсант. Согласно инициативе, жалобы граждан о возмещении «вреда, причиненного правомерными действиями» Росгвардии «в результате применения физической силы, оружия, спецсредств и техники», будут направлять в орган управления, воинскую часть, образовательную организацию, организацию войск или территориальный орган нацгвардии, чьими военными насен вред.

«Это позволит исключить неясность в определении места подачи заявлений»,— отмечается в пояснительной записке. Полученную жалобу рассмотрит комиссия, а окончательное решение будет принимать главнокомандующий Росгвардии. «Данный досудебный порядок… позволит уменьшить расходы бюджетных средств на услуги их представителей»,— считают в ведомстве.

Кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что новый порядок рассмотрения жалоб поможет уменьшить «количество необоснованного удовлетворения завышенных размеров требований граждан или организаций».

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина, утвердивший положение о национальной гвардии, был опубликован 4 октября 2016 года. Помимо основных обязанностей по обеспечению правопорядка и безопасности страны и граждан, Росгвардия также была наделена полномочиями расследовать происшествия с собственной авиацией, обеспечивать госзащиту гвардейцев и бороться с коррупцией в своих рядах.

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