Росгвардия предлагает установить досудебный порядок возмещения вреда от своих действий

22:28, 28 марта 2017, ПАИ

Росгвардия предложила ввести досудебный порядок возмещения вреда от действий своих сотрудников. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет Коммерсант. Согласно инициативе, жалобы граждан о возмещении «вреда, причиненного правомерными действиями» Росгвардии «в результате применения физической силы, оружия, спецсредств и техники», будут направлять в орган управления, воинскую часть, образовательную организацию, организацию войск или территориальный орган нацгвардии, чьими военными насен вред.

«Это позволит исключить неясность в определении места подачи заявлений»,— отмечается в пояснительной записке. Полученную жалобу рассмотрит комиссия, а окончательное решение будет принимать главнокомандующий Росгвардии. «Данный досудебный порядок… позволит уменьшить расходы бюджетных средств на услуги их представителей»,— считают в ведомстве.

Кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что новый порядок рассмотрения жалоб поможет уменьшить «количество необоснованного удовлетворения завышенных размеров требований граждан или организаций».

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина, утвердивший положение о национальной гвардии, был опубликован 4 октября 2016 года. Помимо основных обязанностей по обеспечению правопорядка и безопасности страны и граждан, Росгвардия также была наделена полномочиями расследовать происшествия с собственной авиацией, обеспечивать госзащиту гвардейцев и бороться с коррупцией в своих рядах.