0
13:28
Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта
22:14
Псковские поэты стали призёрами фестиваля «Мгинские мосты»
09:01
Сегодня празднуется Всемирный день театра
16:31
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
11:15
Арина Павлова из Струг Красных вышла в следующий тур конкурса «Ты супер!» (ВИДЕО)
16:16
Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города
12:16
Спикер Псковского облсобрания: Люди творческих профессий делают нашу жизнь ярче
Еще новости
Культура

Путин подписал закон о защите исключительных прав на постановки спектаклей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который защищает интеллектуальные права режиссеров-постановщиков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Газета.ру.

Данный закон вносит поправки в ч. 4 Гражданского кодекса и предоставляет режиссерам-постановщикам спектаклей дополнительные гарантии защиты их исключительных прав на постановки спектаклей.

Отмечается, что постановка режиссером спектакля подлежит правовой охране, если «выражается в форме, позволяющей осуществить ее повторное публичное исполнение при сохранении ее узнаваемости зрителями».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта
28 марта 2017
Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта
Псковские поэты стали призёрами фестиваля «Мгинские мосты»
27 марта 2017
Псковские поэты стали призёрами фестиваля «Мгинские мосты»
Сегодня празднуется Всемирный день театра
27 марта 2017
Сегодня празднуется Всемирный день театра
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
26 марта 2017
Украина назвала условие участия России в «Евровидении»
Арина Павлова из Струг Красных вышла в следующий тур конкурса «Ты супер!» (ВИДЕО)
26 марта 2017
Арина Павлова из Струг Красных вышла в следующий тур конкурса «Ты супер!» (ВИДЕО) 10
Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города
25 марта 2017
Власти Пскова поблагодарили деятелей культуры за сохранение и популяризацию духовного наследия города
Спикер Псковского облсобрания: Люди творческих профессий делают нашу жизнь ярче
25 марта 2017
Спикер Псковского облсобрания: Люди творческих профессий делают нашу жизнь ярче
Творческих успехов и вдохновения пожелал губернатор работникам культуры Псковской области
25 марта 2017
Творческих успехов и вдохновения пожелал губернатор работникам культуры Псковской области 4

Идет загрузка...