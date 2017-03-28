Путин подписал закон о защите исключительных прав на постановки спектаклей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который защищает интеллектуальные права режиссеров-постановщиков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Газета.ру.
Данный закон вносит поправки в ч. 4 Гражданского кодекса и предоставляет режиссерам-постановщикам спектаклей дополнительные гарантии защиты их исключительных прав на постановки спектаклей.
Отмечается, что постановка режиссером спектакля подлежит правовой охране, если «выражается в форме, позволяющей осуществить ее повторное публичное исполнение при сохранении ее узнаваемости зрителями».