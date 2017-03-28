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Общество

Минкомсвязь хочет обязать абонентов называть всех возможных пользователей их устройств

Минкомсвязь подготовила проект изменений в правила оказания услуг телефонной связи, согласно которому абоненты услуг связи должны вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей своих устройств связи. Об этом сообщает RNS. Отмечается, что под устройствами связи понимаются телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки с выходом в интернет, мобильные роутеры и другое.

«Дополнительно в договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи должны содержаться сведения о лице, которое может по согласованию с абонентом использовать его абонентское устройство (абонентскую станцию с установленным в ней идентификационным модулем) или идентификационный модуль абонента (фактический пользователь) − фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность»,— приводит агентство выдержку из документа.

Также планируется обязать операторов связи направлять запросы абонентам, чтобы те представили сведения об абоненте и других возможных пользователях его гаджета. Такой запрос оператор будет обязан направить в течение трех дней после соответствующего запроса правоохранительных органов.

Ранее представители сотовых операторов, интернет-компаний и эксперты правительства выдвинули целый ряд инициатив по корректировке «закона Яровой». В частности, объем хранимой информации было предложено ограничить содержанием звонков и перепиской пользователей.  

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