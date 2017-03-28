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Страна и мир

Трамп отменил меры Обамы по борьбе с изменением климата

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который снимает ограничения, введенные при экс-президенте Бараке Обаме и направленные на борьбу с изменением климата. Об этом сообщает Associated Press.

Американский президент заявил, что его указ станет началом новой эры. По мнению Трампа, меры Обамы мешали развитию энергетики, а его решение позволит создавать новые рабочие места.

«Подписывая сегодняшний указ, я делаю исторические шаги в сторону снятия ограничений в американской энергетике, отмены вмешательства государства и отказа от мер, которые уничтожают рабочие места», — сказал Трамп.

Подчеркивается, что американский президент неоднократно называл глобальное потепление «мистификацией».

В начале марта сообщалось, что Белый дом сократит траты на изучение проблем климата.

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