Пенсионному фонду поручат сообщать россиянам о потере доходов

08:33, 29 марта 2017, ПАИ

Пенсионный фонд России должен будет информировать граждан о потере ими инвестиционного дохода при смене одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) на другой. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники, такое решение приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Ранее предполагалось, что функция информирования граждан будет возложена на негосударственные пенсионные фонды. Теперь же ПФР, по всей видимости, понесет определенные издержки в связи со своими новыми обязанностями.

Источник издания на финансовом рынке утверждает, что будет принята следующая схема: желая перейти из одного НПФ в другой, россияне станут обращаться в ПФР, он сделает запрос в негосударственный пенсионный фонд о размере теряемого при переходе дохода, а потом проинформирует об этой сумме обратившегося гражданина.

По словам другого собеседника газеты, на этой схеме настаивало Министерство финансов, тогда как ПФР в ней не заинтересован, поскольку для него такой вариант создаст дополнительную нагрузку.

Издание отмечает, что необходимость законодательного изменения процедуры перехода граждан из одного НПФ в другой назрела давно. Дело в том, что, если пенсионные накопления лежали в негосударственном фонде менее пяти лет, инвестиционный доход при смене фонда будет потерян, но до сих пор граждан никто не информирует о сумме таких потерь.

Источник «Известий» пояснил, что работа по информированию станет большой проблемой для ПФР, технически не подготовленного к такому обмену данными.

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает, что решать проблему информирования за счет Пенсионного фонда РФ — «не самая удачная идея», а гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов назвал ее «технологическим безумием», которое может обойтись в десятки миллиардов рублей.