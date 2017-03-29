0
11:30
79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах
10:20
Пять жителей Псковской области стали жертвами клещей с 21 по 28 марта
09:48
Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва
20:50
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
18:06
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
18:05
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
17:43
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
Еще новости
Общество

В Минобрнауки задумались о патриотическом воспитании молодежи в соцсетях

Патриотическое воспитание молодежи придет в «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook. Об этом газете «Известия» сообщили в Минобрнауки, которое заказало соответствующую стратегию развития.

«При этом целесообразно использовать современные интернет-технологии, популярные в молодежной среде соцсети и иные интерактивные ресурсы», – указано в документации конкурса.

Подрядчик должен разработать способы воздействия через популярные интернет-площадки с привлечением блогеров. Все это позволит как минимум на четверть увеличить аудиторию министерства к концу года. Сейчас на ведомство подписано более 300 тыс. человек. Озвучена и начальная цена контракта – 8 млн руб.

Эксперты полагают, что сумма по современным меркам небольшая, а топовые блогеры не станут работать за «спасибо», что может отразиться на качестве контента.

Кроме того, специалисты рынка советуют присмотреться к опыту Роскомнадзора, у которого, по их мнению, налажена работа с аудиторией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах
29 марта 2017
79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах
Пять жителей Псковской области стали жертвами клещей с 21 по 28 марта
29 марта 2017
Пять жителей Псковской области стали жертвами клещей с 21 по 28 марта
Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва
29 марта 2017
Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
28 марта 2017
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
28 марта 2017
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
28 марта 2017
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
28 марта 2017
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
28 марта 2017
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове 4

Идет загрузка...