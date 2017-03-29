0
12:21
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
09:22
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
14:35
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
17:47
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
18:15
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
Еще новости
Происшествия

В Псковской области за сутки произошли 22 преступления

28 марта в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 22 преступления, в том числе грабеж, который был раскрыт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 18 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки на территории области произошли 2 ДТП, в результате которых пострадали 2 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 3-х водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 431 нарушение Правил дорожного движения. 
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области медработник незаконно получил миллион
29 марта 2017
В Псковской области медработник незаконно получил миллион
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
29 марта 2017
Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 5
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
27 марта 2017
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
26 марта 2017
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 81
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
25 марта 2017
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку

Идет загрузка...