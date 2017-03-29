В Псковской области за сутки произошли 22 преступления

08:27, 29 марта 2017, ПАИ

28 марта в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 22 преступления, в том числе грабеж, который был раскрыт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 47 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 18 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки на территории области произошли 2 ДТП, в результате которых пострадали 2 человека. Сотрудники ГИБДД задержали 3-х водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 431 нарушение Правил дорожного движения.

