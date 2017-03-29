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Общество

Палкинский суд освободил землевладельца-нарушителя от уплаты штрафа

Палкинский районный суд смягчил административное наказание псковскому землевладельцу, освободив его от уплаты штрафа в размере 80 тыс. рублей, назначенного за нарушение законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской области

Ведомство назначило наказание собственнику четырех участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 41,63 га, расположенных в районе деревень Лохно, Коровкино и Улкино. При осмотре угодий в ходе плановой выездной проверки специалисты выявили зарастание древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Землевладелец был привлечен к административной  ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земель) и оштрафован на 80 тыс. рублей (по 20 тыс. за каждый заросший участок).

Собственник обратился в суд с просьбой об отмене постановлений, в качестве доводов он привел тяжелое материальное положение, пенсионный возраст, болезнь и инвалидность ближайшего члена семьи. Также он указал, что деятельность по обработке земель и ведению сельхозпроизводства  была прекращена временно, еще в марте 2016 года он привлекал рабочих для вырубки деревьев и кустарника, а на свободных площадях производилась заготовка кормов. На весну 2017 года также было запланировано проведение работ, но помешала сложившаяся ситуация.

В судебном заседании была установлена достоверность изложенных фактов, подтвержденная документами и показаниями свидетелей. В итоге жалоба была удовлетворена, а пскович освобожден от уплаты штрафа.

Однако постановление, выданное собственнику Управлением Россельхознадзора с целью приведения земель в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, осталось в силе.

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