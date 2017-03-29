Чиновник из Управления городского хозяйства Пскова нарушил закон в сфере закупок

09:22, 29 марта 2017, ПАИ

В Пскове чиновник привлечен к ответственности за нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что заместитель начальника Управления городского хозяйства путем искусственного дробления муниципального заказа создал условия для легального заключения двух договоров на выполнение работ по разборке сараев в Пскове с единственным поставщиком, что привело к ограничению круга возможных претендентов на участие в закупке.

В этой связи заместитель прокурора города возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ.

Руководитель Псковского УФАС России привлек замначальника УГХ к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Отметим, что речь идёт о разборе двух сараев возле домов №№ 11 и 13 по улице Леона Поземского. Эти работы обошлись почти в 200 тысяч рублей. Проводило их ООО «Русьстрой». За «неконкурентный» отбор подрядчика заместителя начальника УГХ Управление Федеральной антимонопольной службы России оштрафовало на 30 тысяч рублей.