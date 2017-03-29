Латвийский депутат перестал пользоваться лифтами назло России
Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил отказаться от использования лифтов, чтобы «не поддерживать российскую экономику», пишет агентство Sputnik Латвия.
«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — пояснил своё решение Имантс Парадниекс.
Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.
Ранее парламентарий выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской «Ленинград» и назвал его «коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране». Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.
Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание латвийского депутата об отказе от использования лифтов. На своей странице в Facebook он написал: «Нужно еще назло нам уши отморозить».