Латвийский депутат перестал пользоваться лифтами назло России

10:46, 29 марта 2017, ПАИ

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил отказаться от использования лифтов, чтобы «не поддерживать российскую экономику», пишет агентство Sputnik Латвия.

«Я не использую лифты из принципа. Нигде и никогда. Я не делаю этого, так как использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них», — пояснил своё решение Имантс Парадниекс.

Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.

Ранее парламентарий выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской «Ленинград» и назвал его «коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране». Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал высказывание латвийского депутата об отказе от использования лифтов. На своей странице в Facebook он написал: «Нужно еще назло нам уши отморозить».