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Культура

Музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» станет участником Фестиваля русской музыки в Пскове

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» примет участие в 43-м фестивале русской музыки. Концерт состоится 22 апреля в 17:00 в БКЗ псковской областной филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» обратился к произведению «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина. «Щедрин – один из самых крупных и известных советских композиторов второй половины ХХ века. Владея острым современным музыкальным языком, он создал произведения, доступные широким кругам слушателей. Все его оперы и балеты созданы исключительно на сюжеты крупнейших русских писателей: Гоголя, Чехова, Толстого, Набокова, Лескова», - напомнили в театре.

Опера «Не только любовь» написана по мотивам рассказов Сергея Антонова с включением в либретто текстов частушек и посвящена жене композитора  – балерине Майе Плисецкой. «Пишу колхозного «Евгения Онегина»» – говорил сам автор и сравнивал главную героиню своей оперы не только с Татьяной, но даже с Кармен, потому что «Не только любовь» - история любви, в прямом смысле опровергающая современное значение слова мелодрама», - отметили в театре.

Несколько лет назад опера неоднократно исполнялась в Москве и провинции. Художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров вдохнул новую жизнь в это произведение.

«Родион Константинович, когда узнал о планах нашего театра, сказал, что будет с волнением и радостью ждать премьеры постановки, ведь у этой оперы очень сложная сценическая судьба», - отметил Юрий Александров.

«Не только любовь» в «Санктъ-Петербургъ Опере», как и во время первого показа в Большом театре, вызвала огромный резонанс. Родион Щедрин и Майя Плисецкая, присутствовавшие на премьере, были приятно удивлены увиденным на сцене и отсутствием равнодушных в зале, сказав, что именно постановку Юрия Александрова могут назвать лучшей за все полвека существования оперы на сцене.

Режиссер-постановщик о своем спектакле сказал: «Тема любви вечна и актуальна всегда, независимо от того, разворачивается ли она в привычных романтических декорациях или в советском колхозе. Мы вместе с художником Вячеславом Окуневым постарались уйти от привычной сельской бутафории, сделать так, чтобы помимо унылого колхозного пейзажа показать еще прелесть и красоту простой жизни. В опере «Не только любовь», конечно, главное – любовь, но, в то же время, я делаю акцент и на «не только». Что получилось оценит зритель».

Билеты на оперу уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24 или онлайн на сайте филармонии. Стоимость билетов: 300-800 рублей.

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