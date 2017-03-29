Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва

09:48, 29 марта 2017, ПАИ

Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва, сообщил на пресс-конференции 29 марта военный комиссар региона Михаил Башлыков. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в эту кампанию в Вооружённые силы со всей России призовут около 150 тысяч молодых людей, в том числе 50 тысяч - из регионов Северо-Западного федерального округа. Напомним, весенняя призывная компания стартует в России 1 апреля. Призыв завершится 15 июля.

По словам военного комиссара, мероприятия по подготовке и проведению призывной кампании в области «спланированы в полном объёме». Сегодня состоится инструкторско-методический сбор по подготовке и проведению призыва.

Михаил Башлыков рассказал, что новобранцам выдадут персональные электронные карты призывника с 59 показателями персональных данных. Также все будут обеспечены индивидуальным рационом питания на время следования в войска. «Осенью проводился эксперимент: призывники, которые доставлялись в ВС железнодорожным транспортом, питались в вагонах-ресторанах», - уточнил Михаил Башлыков.

Также призывников обеспечат военным несессером, личными сумками, СИМ-картами, банковскими картами, летней и зимней формой.