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Общество

70-80% призывников из Псковской области будут проходить службу за территорией региона

70-80% призывников из Псковской области будут проходить службу за территорией региона. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на брифинге 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Он уточнил, что порядка 170 человек обычно остаются служить в Псковской области.

Отвечая на вопрос о том, влияет ли наличие эстонского паспорта на приём на службу, Михаил Башлыков отметил, что таких призывников изучает представитель ФСБ, который определяет, будут ли они служить в ВС РФ.

Военком также рассказал, что сейчас бытовые условия у призывников очень хорошие. По его словам, не в каждом доме есть такие. Так, в большинстве казарм кубриковая система - «как обычная квартира». Михаил Башлыков добавил, что раньше псковских призывников на сборном пункте не всегда кормили, причём, зачастую он находились в антисанитарных условиях, а сейчас есть транспорт для их доставки, и новобранцев кормят завтраком, обедом и ужином на базе 76-й дивизии. «Сейчас все условия созданы», - подчеркнул он.

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