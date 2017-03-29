Псковичи предпочитают посещать Пенсионный фонд по понедельникам и пятницам с 9:00 до 14:00

15:13, 29 марта 2017, ПАИ

В территориальных органах Пенсионного фонда России (ПФР) в Псковской области организовано информирование граждан о периодах пиковой нагрузки специалистов в клиентских службах по дням и часам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалисты территориальных органов ПФР в районах провели оценку наибольшей загруженности сотрудников клиентских служб в течение рабочего дня и рабочей недели. Результаты оценки в виде графиков размещены в залах ожидания клиентских служб.

Проведенный анализ пиковой нагрузки во всех территориальных органах ПФР показал, что в течение рабочего дня пик нагрузки приходится на период с 9 до 14 часов (70% человек обращаются на приём именно в эти часы). Менее нагружены клиентские службы с 14 до 16 (20%). Самое свободное время с 16 до 17 часов (5%).

Из наиболее загруженных дней недели выделяются понедельник и пятница. Более свободные дни – вторник, четверг.

Для оптимизации процесса оказания услуг гражданам в учреждениях ПФР области осуществляется предварительная запись на прием, ведется разъяснительная работа по использованию электронных сервисов ПФР «Личный кабинет гражданина», Единого портала государственных услуг, организуются семинары с работодателями по популяризации электронного сотрудничества в сфере назначения пенсий (подача документов в электронном виде).