В 2016 году документы на 14 псковских уклонистов направили в правоохранительные органы

09:59, 29 марта 2017, ПАИ

В 2016 году на 14 псковских уклонистов направили документы в правоохранительные органы, в отдельных случаях приняты соответствующие решения. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на брифинге 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Военком отметил, что сейчас в розыске находятся порядка 600 человек, с ними проводится работа. «Мы работаем с призывниками, родителями, осуществляем мероприятия с правоохранительными органами, судебными приставами, ведём разъяснительную работу», - пояснил он.

Также Михаил Башлыков рассказал, что не менее 20% призывников должны быть с высшим образованием. Он напомнил, что такие новобранцы имеют право выбрать военную службу по контракту — два года вместо года по призыву.