Альтернативная служба в Псковской области не прижилась, считает Михаил Башлыков

10:34, 29 марта 2017, ПАИ

Альтернативная служба на территории Псковской области не прижилась. Об этом сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на брифинге 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что на данный момент в Псковской области проходит альтернативную службу только один призывник — в областной клинической больнице в роли дворника. Он призывался из военкомата по Пскову и Псковскую району. Кроме того, на осенней призывной комиссии изъявили желание проходить альтернативную службу еще два человека, сейчас на них оформляют документы. Михаил Башлыков отметил, что такие призывники служат 21 месяц, а если при воинской части — 18 месяцев.

Кроме того, военком отметил, что девушки тоже имеют возможность поступить на службу, они могут обратиться в военкомат. Также девушки могут поступать в высшие и средние военные учебные заведения.