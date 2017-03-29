«Псковэнерго» перешло в штатный режим работы

10:14, 29 марта 2017, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» вечером 28 марта отменил режим повышенной готовности, который действовал в компании с 27 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты «Псковэнерго» осуществляли постоянный мониторинг метеоусловий, оперативные службы находились на круглосуточном дежурстве, проводились внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков. Несмотря на порывы ветра до 20 метров в секунду, энергетикам удалось не допустить повреждений системообразующих линий и массовых отключений потребителей.

В устранении отдельных технологических нарушений на объектах энергетики по области было задействовано в общей сложности 58 бригад и 79 единиц техники. В течение суток была восстановлена работа 13 ВЛ и одной отпайки 10 кВ, отработано порядка 200 заявок от потребителей с локальными отключениями в сети 0,4 кВ. На единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 поступали преимущественно звонки от потребителей Псковского, Великолукского и Плюсского районов.

В круглосуточном режиме работал оперативный штаб под руководством первого заместителя директора – главного инженера «Псковэнерго» Андрея Кузьмина. Оперативные штабы также работали во всех производственных отделениях электрических сетей.

В настоящее время филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» работает в штатном режиме.