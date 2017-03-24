С начала 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку АПК порядка 230 млрд рублей
С начала 2017 года Россельхозбанк направил на кредитование отечественного агропромышленного комплекса порядка 230 млрд рублей, что практически вдвое превышает объем выдачи за аналогичный период прошлого года (+96,5%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.
АО «Россельхозбанк» ежегодно увеличивает объем кредитования российского АПК, содействуя росту основных показателей отрасли и процессу импортозамещения продовольствия.