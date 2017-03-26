Семь псковских кудоистов отправятся на Первенство России

15:02, 29 марта 2017, ПАИ

9 призовых мест из 10 завоевали псковские спортсмены на Первенстве по КУДО Северо-Западного федерального округа, которое состоялось в Архангельске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, в турнире приняли участие более 70 спортсменов со всего Северо-Запада. Псковскую область представляли юные кудоисты из Пскова, Великих Лук и Печор.

Первые места заняли Егор Лапин (Псков), Ион Пелипецкий и Игорь Самугин (Великие Луки).

Вторые места завоевали Влад Федоров и Александр Марыскин (Псков), Кирилл Афиногенов и Магомед Юсупов (Великие Луки). Третьи места - у Виталия Васильева из Пскова и у Себастьяна Бабурина из Великих Лук. Борец из Печор Артём Байбаков стал четвёртым.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места, представят Псковскую область на первенстве России по КУДО, которое пройдет 14-15 апреля в Москве.