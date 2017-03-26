0
17:05
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
13:04
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде
09:42
Псковская область стала лидером по реализации программы ГТО
10:46
В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса начали рыть котлован под ледовый каток
12:33
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
22:29
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо
11:15
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
Еще новости
Спорт

Семь псковских кудоистов отправятся на Первенство России

9 призовых мест из 10 завоевали псковские спортсмены на Первенстве по КУДО Северо-Западного федерального округа, которое состоялось в Архангельске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, в турнире приняли участие более 70 спортсменов со всего Северо-Запада. Псковскую область представляли юные кудоисты из Пскова, Великих Лук и Печор.

Первые места заняли Егор Лапин (Псков), Ион Пелипецкий и Игорь Самугин (Великие Луки).

Вторые места завоевали Влад Федоров и Александр Марыскин (Псков), Кирилл Афиногенов и Магомед Юсупов (Великие Луки). Третьи места - у Виталия Васильева из Пскова и у Себастьяна Бабурина из Великих Лук. Борец из Печор Артём Байбаков стал четвёртым.

Спортсмены, занявшие первые и вторые места, представят Псковскую область на первенстве России по КУДО, которое пройдет 14-15 апреля в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
26 марта 2017
«Неделя здоровья» завершилась в Пскове
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде
26 марта 2017
Псковский «Торнадо» занял первое место на хоккейном турнире в Великом Новгороде 1
Псковская область стала лидером по реализации программы ГТО
24 марта 2017
Псковская область стала лидером по реализации программы ГТО 6
В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса начали рыть котлован под ледовый каток
23 марта 2017
В Великих Луках на стройплощадке физкультурного комплекса начали рыть котлован под ледовый каток 2
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
21 марта 2017
Самый молодой пилот России первым подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо
20 марта 2017
Псковские спортсмены завоевали 12 медалей во всероссийских соревнованиях по кобудо 1
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
20 марта 2017
25 марта псковичей приглашают на детский праздник в «С-Фитнес»
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею
19 марта 2017
Сегодня в Пскове состоятся очередные матчи областного первенства по хоккею

Идет загрузка...