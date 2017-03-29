Пять районов и Великие Луки прошли в финал конкурса «Туризм добрых дел»

11:10, 29 марта 2017, ПАИ

27 марта Государственный комитет Псковской области по культуре провел второй этап конкурса по отбору туристских объектов в рамках развития волонтерского туризма «Туризм добрых дел». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, по результатам голосования членов конкурсной комиссии в финал конкурса прошли шесть туристских продуктов.

Так, за победу в конкурсе будут бороться проекты Бежаницкого района (парк-памятник садово-паркового искусства деревни Усадище (последняя четверть XIX века). Усадьба Философовых), Плюсского (музей-заповедник Н. А. Римского-Корсакова, усадьба «Вечаша», усадьба «Любенск»), Островского (парк усадьбы Лореров-Розенов), Локнянского (Имение Брянчаниновых), Печорского (монастырский ручей Каменец в городе Печоры) и города Великие Луки (остров Дятлинка).

В финале конкурсанты презентуют свои проекты в присутствии членов комиссии и зрителей, в числе которых будут представители туроператоров области и СМИ. Финал конкурса «Туризм добрых дел» состоится 4 апреля.

Напомним, основными задачами конкурса является увеличение привлекательности туристских объектов, диверсификация туристских маршрутов и формирование положительного образа Псковской области как благоприятного региона для развития культурно-познавательного и экологического туризма путем восстановления, благоустройства и сохранения окружающей среды вблизи туристских объектов.