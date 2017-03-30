На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж»

14:32, 30 марта 2017, ПАИ

На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи смогут ознакомиться с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель студии Елена Степанова.

Студия цветочного дизайна «Мадам Кураж» создаёт не только комплексное оформление мероприятий, оно может включать в себя как все услуги, так и отдельные элементы декора. Так, специалисты студии подберут букет невесты, бутоньерки жениху и гостям, украшение в прическу невесты и её подружкам из живых цветов, браслеты на руку. «Главное правило в выборе украшения из живых цветов в прическу - чтобы цветы в украшении гармонично сочетались с букетом. Используются крупные и мелкие розы, эустома, альстремерия, хризантемы, лилии, орхидеи», - рассказала Елена Степанова.

Также в студии можно заказать цветочное оформление свадебного кортежа, зала, выездной регистрации, фотозоны, канди-бара, пригласительных и рассадочных карт. Кроме того, в «Мадам Кураж» можно арендовать вазы, подсвечники, арки и заказать украшение шарами.

Елена Степанова отметила, что для любого бюджета всегда найдется решение, и качество услуг от этого не меняется, просто их объем будет меньше или больше. «Если у вас есть индивидуальный проект, то мы разработаем полностью новую концепцию и все элементы для вас с нуля, - отметили в студии. - Мы всегда стараемся подбирать концепцию декора свадьбы под внутренний мир и желания наших молодоженов, потому что каждая пара уникальна, как и каждая история любви».

Напомним, что выставка «Свадьба EXPO`2017» состоится 1-2 апреля в Пскове в ТРК «Акваполис».

В настоящее время продолжается приём заявок от желающих принять участие в выставке и развлекательной программе. Подать заявку на участие, а также получить дополнительную информацию о мероприятии, можно по телефону 702-042.

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие два года читайте здесь>>>