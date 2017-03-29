79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах

11:30, 29 марта 2017, ПАИ

В 13 районах и 2 городах Псковской области на весенних каникулах работают 79 детских оздоровительных лагерей. В них с 24 марта отдыхают 3 тыс. 150 детей. Такие данные озвучила директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Богдановой, параллельно ведётся подготовка к летнему сезону. В частности, уже утверждены нормативы по оплате путевок в оздоровительные загородные лагеря всех типов для разных категорий детей. «Они сохранены на уровне 2016 года, размер оплаты путевки со стороны областного бюджета не уменьшился», - отметила директор Центра. По её словам, для детей из малоимущих семей, детей, находящихся на опеке, и в приёмных семьях компенсируется 95% от стоимости путевки, для детей-инвалидов, детей-сирот – 100%. Также сохранена доплата за путевку для детей работников бюджетной сферы в объёме 80% от стоимости, для детей, чьи родители работают во внебюджетных организация, скидка составляет 50%.

Для работающих граждан путевка в санаторно-оздоровительный лагерь будет стоить порядка 2 тысяч рублей, а для тех, кто приравнен к малоимущим, - до тысячи рублей.

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря в этом году составит 15 тысяч 687 рублей, в санаторные - 19 тысяч 780 рублей. Стоимость питания для дневных лагерей - 110 рублей в день. «В среднем стоимость путевки увеличилась на 3%», - сказала Татьяна Богданова.

Она добавила, что в загородные лагеря могут поехать дети в возрасте от с 6,5 до 15 лет, в палаточные - с 10 до 17 лет, в санаторные - с 6,5 до 16 лет.