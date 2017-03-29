0
11:30
79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах
10:20
Пять жителей Псковской области стали жертвами клещей с 21 по 28 марта
09:48
Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва
20:50
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
18:06
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
18:05
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
17:43
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
Еще новости
Общество

79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах

В 13 районах и 2 городах Псковской области на весенних каникулах работают 79 детских оздоровительных лагерей. В них с 24 марта отдыхают 3 тыс. 150 детей. Такие данные озвучила директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Богдановой, параллельно ведётся подготовка к летнему сезону. В частности, уже утверждены нормативы по оплате путевок в оздоровительные загородные лагеря всех типов для разных категорий детей. «Они сохранены на уровне 2016 года, размер оплаты путевки со стороны областного бюджета не уменьшился», - отметила директор Центра. По её словам, для детей из малоимущих семей, детей, находящихся на опеке, и в приёмных семьях компенсируется 95% от стоимости путевки, для детей-инвалидов, детей-сирот – 100%. Также сохранена доплата за путевку для детей работников бюджетной сферы в объёме 80% от стоимости, для детей, чьи родители работают во внебюджетных организация, скидка составляет 50%.

Для работающих граждан путевка в санаторно-оздоровительный лагерь будет стоить порядка 2 тысяч рублей, а для тех, кто приравнен к малоимущим, - до тысячи рублей. 

Средняя стоимость путевки в загородные лагеря в этом году составит 15 тысяч 687 рублей, в санаторные - 19 тысяч 780 рублей. Стоимость питания для дневных лагерей - 110 рублей в день.  «В среднем стоимость путевки увеличилась на 3%», - сказала Татьяна Богданова.

Она добавила, что в загородные лагеря могут поехать дети в возрасте от  с 6,5 до 15 лет, в палаточные - с 10 до 17 лет,  в санаторные - с 6,5 до 16 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах
29 марта 2017
79 детских лагерей работают в Псковской области на весенних каникулах
Пять жителей Псковской области стали жертвами клещей с 21 по 28 марта
29 марта 2017
Пять жителей Псковской области стали жертвами клещей с 21 по 28 марта
Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва
29 марта 2017
Порядка 900 призывников из Псковской области отправятся в армию во время весеннего призыва
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
28 марта 2017
В посёлке Заплюсье прошёл профилактический противопожарный рейд
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
28 марта 2017
Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
28 марта 2017
Бюро интересных событий «Обними слона» покажет на «Свадьбе EXPO`2017» научное и песочное шоу
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
28 марта 2017
В Псковской области проложат 450 км минерализованных полос и реконструируют 73 км противопожарных дорог
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
28 марта 2017
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове 4

Идет загрузка...