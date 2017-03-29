Соцкомитет Псковского облсобрания не поддержал подготовленное справедливороссами обращение к президенту

11:44, 29 марта 2017, ПАИ

Члены Комитета Псковского областного Собрания депутатов по труду и социальной политике не поддержали предложение фракции «Справедливая Россия» о расширении категории лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, соответствующий проект постановления об обращении регионального парламента к президенту Российской Федерации Владимиру Путину был рассмотрен на заседании комитета 29 марта.

Докладчик по вопросу, член фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова пояснила, что предлагается узаконить существующее положение вещей, разрешить людям пенсионного возраста осуществлять уход за нетрудоспособными гражданами. «С одной стороны, Указ [«О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» - ПАИ] даёт людям право на выплату, - сказала она. – С другой стороны, заставляет их искать обходы». Она обратила внимание на то, что зачастую осуществляет уход за нетрудоспособным один человек, а бонусы к пенсии получает посторонний (студенты, асоциальные лица), на которого оформлена компенсация в 1200 рублей.

В связи с этим Наталья Тудакова предложила обратиться к главе государства, чтобы внести изменения в Указ и расширить категорию лиц, которые могут быть оформлены помощниками по уходу за нетрудоспособными гражданами – добавить неработающих граждан пенсионного возраста.

Председатель Государственно-правового комитета Андрей Карпов сказал, что администрация Псковской области считает инициативу недостаточно подготовленной и считает, что она требует дополнительной проработки. «Пенсионер фактически будет получать зарплату, - заметил он. - Насколько это будет благом для пенсионеров?» По его мнению, это может сказаться на получении других доплат.

Правовое управление областного Собрания также считает, что расширение категорий – это компетенция президента. «Маловероятно, что с таким обоснованием президент прислушается к обращению», - заметила начальник управления Любовь Цибулькина.

Депутат Ирина Богачева отметила, что есть социальная служба - одна из возможностей ухода за инвалидами и пожилыми. Она поинтересовалась, нет ли здесь противоречий с законопроектом.

Наталья Тудакова ответила, что люди, пользующиеся услугами соцобеспечения, не имеют права на выплату в размере 1200 рублей, и должны выбрать что-то одно.

В итоге члены социального комитета решили рекомендовать Псковскому областному Собранию отклонить проект постановления.