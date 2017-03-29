Комитет по труду Псковского облсобрания одобрил два законопроекта в области библиотечного дела

12:00, 29 марта 2017, ПАИ

Члены Комитета Псковского областного Собрания депутатов по труду и социальной политике поддержали проект закона «Об отдельных вопросах в области библиотечного дела в Псковской области». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 марта, документ направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Владимир Куприн пояснил, что законопроект более чётко разграничивает полномочия облсобрания, администрации региона, органов культуры, образования, учитываются интересы инвалидов и детей, также определён статус Псковской областной научной библиотеки.

Кроме того, социальный комитет рекомендовал региональному парламенту принять проект закона «Об обязательном экземпляре документов Псковской области», который приводится в соответствие с федеральным.

Владимир Куприн сказал, что это касается важной части работы областной библиотеки. По его словам, с 1946 года в библиотеку поступили более 50 тыс. экземпляров краеведческой литературы, и учреждение является единственным её хранителем. Спикер считает, что такие издания должны поступать в библиотеку и впредь. Он добавил, что в этом документе тоже разграничены полномочий органов законодательной и исполнительной власти области и урегулированы отдельные вопросы.

Председатель социального комитета Виктор Антонов спросил директора областной библиотеки Веру Павлову, не является ли это дополнительной нагрузкой на учреждение. Она ответила отрицательно и добавила, что эта работа ведётся с 1946 года.