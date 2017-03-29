Татьяна Богданова: Родители могут заранее оценить условия в лагерях, где будут отдыхать их дети

11:57, 29 марта 2017, ПАИ

«Родители могут заранее выехать и посмотреть, в каких условиях предстоит жить ребенку в лагере», - заявила директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 марта.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Татьяны Богдановой, сейчас в лагерях выполняются предписания надзорных служб, эта работа ведётся с сентября прошлого года. В частности, проводятся ревизия и ремонт систем водоснабжения, энергоснабжения, канализования, противопожарных систем, сигнализации, идёт подготовка мест купания и пляжей, выполняются ревизия, наладка, запуск технологического оборудования на пищеблоках. «Когда все процедуры будут завершены, а должны они быть выполнены до 20 апреля, тогда начнётся проверка надзорных служб», - сказала Татьяна Богданова.

Она отметила, что на сегодняшний день 68% всех работ уже выполнены. На эти мероприятия предусмотрено 25,7 млн рублей, из них 16,7 млн рублей - освоены. «Остались, в основном, мероприятия, которые зависят от погодных условий - уборка территории, косметический уличный ремонту, проведение необходимых технических замеров систем водоснабжения, электроснабжения», - добавила Татьяна Богданова.

Она также рассказала, что в лагере «Нептун» и частном лагере «Энергия» должен пройти капитальный ремонт систем водоснабжения, в лагерях «Звёздный», «Дружба» и «Стремительный» ведётся монтаж системы видеонаблюдения, которая должна быть во всех учреждениях для детского отдыха, которые принимают более 200 человек в смену.

Татьяна Богданова сообщила, что в этом году к работе заявились 22 оздоровительных лагеря, пока не поступили заявки от «Нептуна» и «Энергии». «Мы будем иметь возможность принять порядка 9 тыс. детей», - добавила она и обратила внимание на то, что заявку на летний отдых можно уже оформлять. Подробную информацию об этом предоставят по телефону 57-57-90, также она размещена на сайте Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области.