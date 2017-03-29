Члены Комитета по труду рекомендовали облсобранию принять во втором чтении законопроект о льготах по транспортному налогу для инвалидов

12:08, 29 марта 2017, ПАИ

Члены Комитета Псковского областного Собрания депутатов по труду и социальной политике рекомендовали принять во втором чтении поправки в статью 1 Закона области «О налоговых льготах на 2017 год». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 марта.

Напомним, законопроект принят в первом чтении. Согласно документу для участников Великой Отечественной войны и инвалидов I и II групп предлагалось предусмотреть льготу в виде полного освобождения от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55кВт) включительно.

Кроме того, авторы законопроекта предлагали дополнить перечень категорий граждан, имеющих льготу в виде пониженной ставки транспортного налога, инвалидами боевых действий, лицами, получившими инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне — за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно.

Что касается семей, имеющих ребенка-инвалида, планировалось, что льгота будет предоставляться одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю) ребенка-инвалида на одно транспортное средство при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает сумму величин прожиточного минимума на душу населения.

Сегодня парламентарии заслушали информацию по поправкам к законопроекту. В частности, теперь предлагается формулировку «участники Великой Отечественной войны» заменить на «ветераны», а также включить в перечень инвалидов войны, бывших узников концлагерей, инвалидов боевых действий.

Председатель социального комитета Виктор Антонов спросил, сколько потребуется средств на реализацию данной нормы. Депутат Наталья Тудакова ответила, что примерно 15 миллионов рублей.

Также Виктор Антонов поинтересовался, сколько жителей региона коснётся законопроект, на что Наталья Тудакова не смогла ответить, так как, по её словам, такой информации нет ни в одной службе.

«Можно вообще всех освободить», - заметил Виктор Антонов. По его словам, администрация области готова поддержать проект во втором чтении, но без учета озвученных поправок, поскольку они требуют оценки и проработки.

Начальник правового управления Псковского областного Собрания Любовь Цибулькина сказала, что поправки не могут быть поддержаны без заключения администрации области и губернатора Андрея Турчака.

Виктор Антонов вспомнил 1991 год, когда в Верховном Совете РФ принимали закон, касающийся бесплатного проезда в общественном транспорте. По его словам, тогда к микрофону выстроилась очередь: «Каких только категорий не придумывали: военных, пионеров, пенсионеров». «Так не делается», - сказал он и предложил принять документ в первоначальном виде с указанием категорий остронуждающихся в соцподдержке.

В итоге члены Комитета по труду рекомендовали Псковскому областному Собранию принять законопроект во втором чтении без поправок.