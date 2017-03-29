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Общество

Суд полностью удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по делу о самовольном подключении газового оборудования

Районный суд подтвердил требования ООО «Газпром межрегионгаз Псков» о необходимости возмещения ущерба, возникшего в результате несанкционированного подключения газовой плиты в квартире на Рижском проспекте Пскова.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В сентябре 2016 года, при проведении очередной проверки, в одной из квартир дома 70 по Рижскому проспекту сотрудники ресурсоснабжающей организации  выявили несанкционированное подключение дополнительного газового оборудования – газовой плиты - к внутриквартирному газопроводу.

По результатам проверки был составлен акт, а собственнику квартиры, в соответствии с Методическими рекомендациями расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления, произведены начисления по установленной мощности газового оборудования, которые составили порядка 23 000 рублей.

Поскольку собственник отказался в добровольном порядке возмещать ущерб, ресурсоснабжающая организация была вынуждена обратиться с исковым заявлением в суд.

Судом принято решение удовлетворить требования заявителя - ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - в полном объеме. Судебный приказ передан в Службу судебных приставов для взыскания в принудительном порядке полной суммы задолженности и госпошлины. В случае, если ущерб не будет возмещен в пятидневный срок, нарушителя обяжут дополнительно оплатить исполнительский сбор – 7% от суммы задолженности.

Отметим, что расчет стоимости отобранного газа вследствие несанкционированного подключения выполнен за полугодовой период, в соответствии с Методическими рекомендациями расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 18 декабря 2015 года №975.

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