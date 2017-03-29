Порядка 130 студентов ПсковГУ пройдут практику в лагерях области

12:40, 29 марта 2017, ПАИ

Порядка 130 студентов Псковского государственного университета пройдут практику в лагерях области. Об этом заявила директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 29 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Конечно, эту практику мы им оплатим. Они закроют всю потребность в вожатых во 2, 3 и 4 сменах», - отметила Татьяна Богданова. По её словам, все студенты пройдут интенсивную подготовку в виде 4-дневной «Школы вожатого», во время которой они на практике «закрепят и проживут всё, что услышали».

Татьяна Богданова также рассказала, что создан педагогический отряд из вожатых на базе ПсковГУ, они будут работать в лагере «Стремительный».