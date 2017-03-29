Комитет по труду Псковского облсобрания отказался распылять региональный маткапитал на «хотелки» родителей

12:57, 29 марта 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике отказались распылять региональный материнский капитал на «хотелки» родителей. После рассмотрения депутаты отклонили проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Псковской области «О региональном материнском капитале», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 29 марта.

Законопроект предлагает установить возможность использовать средства регионального материнского капитала в полном объеме или по частям на оплату обследования, лечения, мероприятий по реабилитации, санаторно-курортное лечение ребенка (детей) и (или) матери, отца (усыновителя). Напомним, размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей.

Депутат Валерий Василевский отметил, что существует множество программ по заявленным темам. «Это не тот случай, чтобы распылять материнский капитал», - сказал он и добавил, что «это хотелки мамы и папы, но не медицинская необходимость».

По словам депутата Ирины Богачёвой, в СМИ постоянно появляются обращения по поводу обследования за пределами российской системы здравоохранения. Она отметила, что многие годы обсуждается, какой должна быть медицина в России, в том числе для детей. По её мнению, задача заключается в том, чтобы здравоохранение для детей было бесплатным. «Зачем мы своим законом стимулируем то, с чем должны бороться?», - прокомментировала она инициативу, имея в виду платные услуги.

Также комитет вынес отрицательную рекомендацию по проекту федерального закона № 389-7 «О дополнительных мерах поддержки молодых семей». «Законопроектом предлагается предусмотреть дополнительные меры поддержки молодых семей, направленные на улучшение жилищных условий, в виде предоставления беспроцентного целевого займа, льготной процентной ставки по кредитному договору (договору займа) для приобретения (строительства) жилого помещения, социальной выплаты для указанной цели, а также жилищной субсидии на погашение части основного долга и (или) процентов по кредиту (займу) при рождении ребенка. Законопроект направлен на предоставление молодым семьям более широких возможностей реализации конституционного права на жилище, а также на скорейшее достижение целей демографической политики», - говорится в пояснительной записке.

Председатель комитета Виктор Антонов отметил, что действует жилищная программа для молодых семей, которые в её рамках и так получают «очень приличную доплату» до 500 тысяч рублей.