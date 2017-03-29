Псковский Россельхознадзор вернул в Белоруссию свежие овощи и лук-севок

15:06, 29 марта 2017, ПАИ

28 марта в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Белоруссии свежих свеклы, моркови, белокочанной капусты и лука-севка общим весом 1,4 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Владельца груза привлекли к административной ответственности. Запрещенную к ввозу партию вернули на сопредельную территорию.